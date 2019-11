Livorno, trentenne trovata morta in zona rave party abusivo

Il corpo senza vita di una donna di circa trent'anni è stato trovato questa mattina nella zona industriale di Stagno dove durante il Ponte di Ognissanti si era svolto un rave party. Secondo quanto ricostruito, la festa - non autorizzata - sarebbe iniziata venerdì notte e si sarebbe chiusa domenica. Il cadavere della donna è stato però ritrovato soltanto questa mattina in una ex fabbrica di via Enriquez nella periferia nord di Livorno. Sul posto la squadra mobile della questura di Livorno.