Lo scontro commerciale e giudiziario attorno al Porto di Livorno

Il comandante del Porto di Livorno, ammiraglio Giuseppe Tarzia, è l’uomo forte dello scontro commerciale e giudiziario in atto sullo scalo. Uno scontro dalla portata economica nazionale, con in gioco decine di milioni e centinaia di posti di lavoro. L’ammiraglio è sceso in campo con una serie di scelte gestionali talmente pesanti da aver suscitato un’interpellanza parlamentare di 33 deputati di Forza Italia al ministro dei Trasporti e si è reso di fatto co-protagonista di una vera e propria guerra tra imprese. Ma queste sue scelte – giuste o sbagliate che siano - sono state fatte con la dovuta indipendenza, scienza e coscienza o sono state anche influenzate da consolidati rapporti di amicizia dell’Ammiraglio verso qualcuno dei contendenti?

La domanda può lecitamente essere posta in considerazione del fatto che – come si vedrà più avanti - tra i beneficiari delle scelte forti dell’Ammiraglio, c’è un importante gruppo terminalista che lavora nel porto di Livorno, il gruppo Lorenzini, che gestisce la sponda Est della Darsena, ed è partecipato al 50% dalla Msc di Luigi Aponte. Tra i danneggiati da queste scelte, invece, c’è il gruppo Grimaldi, che si è visto sequestrare una struttura di terminal sulla sponda Ovest della stessa Darsena. E che per questo suo dinamismo non è ben visto da Lorenzini.

Ebbene, Francesco Lorenzini, figlio di Enio – capo del gruppo – due anni fa ha veduto a Tarzia un appartamento in via Natale Betti 11 per 340 mila euro. Un prezzo congruo? E’ tutto da valutare, tenendo conto delle medie di mercato: ma è comunque una transazione importante, tra parti di certo in buone relazioni sociali, cosa che, se non basta in sé a legittimare un sospetto di comportamenti illeciti, configura sicuramente una confidenza – sia pur forse non d’affetti - della famiglia dell’Ammiraglio verso una delle parti in causa. Conflitto d’interessi? Difficile stabilirlo. Quadro antiestetico? Senz’altro.

Una città di 158 mila abitanti, una classe dirigente imprenditoriale e istituzionale tutta gravitante attorno al porto e tutta in relazioni storiche reciproche, uno scenario carico di contrapposizioni decennali: il risultato è in un’aria irrespirabile che circola negli ultimi mesi, a Livorno. E che ha echi in Procura: i magistrati inquirenti livornersi, e il particolare il loro capo Ettore Squillace Greco, hanno aperto ben due fascicoli scottanti. Che oggettivamente convergono contro l’operato dell’Autorità e di riflesso contrastano le attività del gruppo Grimaldi a Livorno, il che compiace la linea dei due armatori – alleati tra loro e insieme contrapposti a Grimaldi nell’attività dei traghetti ro-ro per le isole maggiori – Aponte (Msc) e Onorato (Moby-Tirrenia).

Il primo fascicolo riguarda un’ipotesi di abuso edilizio consistito nella realizzazione di una tensostruttura sulla sponda Ovest della Darsena Toscana costruita dalla società Sdt, nata dall’alleanza tra la Sintermar del gruppo Grimaldi e la locale Tdt. Sono 800 metri quadrati adibiti anche a biglietteria per i traghetti ro-ro della Grimaldi, e messi sotto sequestro dalla Procura nello scorso agosto, per quanto fossero stati realizzati su autorizzazione dell’Autorità Portuale; i cui vertici sono oggi formalmente indagati per la seconda inchiesta, a sua volta legata alle attività del gruppo Grimaldi a Livorno. Questa seconda inchiesta si riferisce invece ad un’ipotesi di abuso d’ufficio per circa venti concessioni trimestrali, rilasciate dall’Autorità, dal 2012 in poi, a quattro diversi terminalisti di alcune banchine della sponda Ovest della Darsena.

L’auspicio degli amici di Aponte e Onorato è che l’Autorità – oggetto “politico” o diretto delle due inchieste - venga commissariata, in attesa che l’inchiesta faccia il suo corso (cioè anni e anni): essi contano fortemente sulla possibilità che, in caso di commissariamento, come spesso accaduto in passato, il governo possa scegliere come commissario l’altra autorità pubblica portuale, cioè il comandante del porto, in questo caso proprio l’ammiraglio Tarzia. Il quale però con quelle sue ultime decisioni è parso tutt’altro che neutro.

In particolare Tarzia non è parso neutro e imparziale nelle decisioni oggetto dell’interpellanza parlamentare rivolta al ministro dei trasporti Toninelli - proprio per segnalare quest’asserita faziosità- da 33 deputati di Forza Italia. “Esemplari i casi – scrivono gli interpellanti - di diniego di accosto alla banchina pubblica del molo Italia decisi dal comandante del Porto (appunto Tarzia, ndr) registratisi il 15 e 16 dicembre 2018 per la M/n Hoegh Singapore, Grimaldi Euromed, richiesto per sbarcarvi circa 1000 autovetture, che il terminal contrattista non avrebbe potuto collocare nei propri piazzali perché occupati da autoveicoli in attesa di ritiro; e ancora il 27 dicembre per la M/n MSC Cristiana”.

Due “no” dettati certamente da una valutazione procedurale e regolatoria che però è decisamente discutibile, in quanto motivati – è ancora il giudizio dei 33 parlamentari – da “ragioni estranee alle sue (del comandante, ndr) competenze in materia di polizia marittima e di sicurezza e ricordando di aver già concesso alcune settimane prima l'utilizzo dell'accosto pubblico per altra nave dello stesso armatore, sostenendo infine che una nuova autorizzazione, motivata dai limiti di recettività del terminal, non avrebbe più potuto giustificarsi con «il carattere dell'eccezionalità». Un’ingerenza indebita, insomma, secondo i parlamentari: si vedrà cosa ne pensa il governo.

Si sa per fortuna cosa ne pensa il sindaco di Livorno Filippo Nogarin e il vescovo Simone Giusti, preoccupati che tutto questo finisca con l’indebolire l’attività portuale in una fase storica nazionale e locale che invece ha gran bisogno di nuove iniziative imprenditoriali capaci di creare lavoro aggiuntivo, senza minimamente pregiudicare quello già attivo nello scalo.

Oggi Grimaldi a Livorno significa 1800 scali all’anno, con 400 mila auto movimentate (il gruppo è il principale armatore mondiale nel trasporto di autoveicoli nuovi), 280 mila trailer e 600 mila passeggeri. Circa 35 milioni all’anno di investimenti e almeno 90 di indotto. Tutta attività che, negli anni, si è aggiunta a quella dei concorrenti, portando benessere al territorio.