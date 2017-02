Locri, avvocato ucciso in centro, fermato lo zio

Avvocato ucciso a Locri, fermato lo zio

Si chiama Antonio Sgro', di 68 anni, ed e' uno zio della vittima l'uomo fermato dai Carabinieri di Locri, assieme agli agenti del Commissariato di Siderno, per l'omicidio dell'avvocato Francesco Filippone, 35 anni avvenuto oggi alle ore 13.15, in pieno centro a Locri, in provincia di Reggio Calabria.

Due colpi di pistola in centro a Locri

L'avvocato e' stato raggiunto da due colpi di pistola in via Marconi, mentre stava facendo rientro a casa per il pranzo. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Locri e' deceduto dopo pochi minuti in seguito alle gravi ferite riportate. L'uomo fermato viene ora interrogato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, Luigi D'Alessio.