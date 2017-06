Londra attacchi a London Bridge e Borough. Scotland Yard: "E' terrorismo"

Londra, Scotland Yard: terrorismo a London Bridge e Borough Market, no a Vauxhall



London Bridge: premier May costantemente aggiornata



La premier Theresa May, impegnata nella campagna elettorale in vista delle elezioni britanniche in programma fra pochi giorni, l'8 giugno, e' stata informata immediatamente di quanto accaduto nella zona di London Bridge e viene costantemente "aggiornata" degli sviluppi in corso. Lo rende noto Downing Street in una nota, nella quale si precisa che anche il presidente degli Usa, Donald Trump, ha ricevuto le informazioni iniziali di prima mano.



Londra: sindaco Sadiq Khan, attacco codardo e deliberato



Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, musulmano e figlio di immigrati pachistani, ha parlato di atto "codardo e deliberato". "Scotland Yard sta rispondendo a un attacco terroristico avvenuto a London Bridge e a Borough Market", scrive Khan, esprimendo vicinanza a tutte le persone colpite e gratitudine ai soccorritori. Il sindaco conferma che la stazione della metropolitana di London Bridge e' tuttora chiusa e che la zona resta off limits. E annuncia di voler restare in contatto con i responsabili per tutta la notte, prima di partecipare domani alla riunione del comitato governativo per le emergenze Cobra, convocata dalla premier Theresa May.



London Bridge: BBC, foto 2 killer a terra con 'esplosivo'. Un uomo arrestato



London Bridge: Trump vicino a Londra ma serve "travel ban"



Appena saputo della serie di attacchi coordinati in corso a Londra il presidente USa Donald Trump ha espresso la sua vicinanza al popolo britannico. Su twiter ha scritto: "Qualunque cosa gli usa possano fare per aiutare Londra ed il Regno Unito, noi saremo al vostro fianco. Siamo con Voi, Che dio vi benedica" Trump non ha pero mancato di usare l'emergenza a scopi politici sostenendo che "abbiamo bisogno del 'travel ban' (il divieto di ingresso negli USa ai cittadini che provengono da 6 Paesi musulmani, bloccate da giudici federali, ndr) come di un livello extra di sicurezza".



London Bridge: terroristi hanno innegiato ad Allah. Avevano coltelli con lame di 30 centimeti



Londra: testimone a Cnn, '5-6 persone immobili a terra'



Sul London Bridge ci sarebbero almeno cinque o sei persone immobili a terra. Lo racconta un testimone intervistato al telefono dalla Cnn. Un altro testimone, sempre alla Cnn, parla di almeno una persona che si e' gettata nel fiume per sfuggire all'attacco.



LONDRA SOTTO ATTACCO - London Bridge: commando contro folla, torna terrore



LONDRA. ATTACCO AL LONDON BRIDGE COME NIZZA, BERLINO E WESTIMINSTER



London Bridge: Bbc, donna accoltellata alla gola



Una delle vittime della follia omicida dei terroristi che ieri sera hanno insanguinato Londra era una donna che intorno "alle 22 (le 23 in Italia) e' entrata nel Mudlark Pub accanto al London Bridge per cercare aiuto", riferisce la Bbc citando testimoni oculari. "La donna stava sanguinando copiosamente dal collo e sembra che la sua gola fosse stata tagliata. Le persone nel locale hanno cercato di aiutarla ed hanno chiuso l'ingresso del pub" prima che la polizia ordinasse di spostarsi dall'ingresso.



LONDRA SOTTO ATTACCO - Accoltellamento anche a Borough Market



Un attacco con coltellate a Londra anche nella zona di Borough Market (centro della città), dove la polizia è intervenuta e ha aperto il fuoco.

Londra: Ariana Grande da Manchester, 'prego per voi'



"Prego per Londra": cosi' in un tweet Ariana Grande, la pop star americana idolo dei giovanissimi protagonista suo malgrado il 22 maggio scorso del sanguinoso attentato terroristico suicida della Manchester Arena, avvenuto a conclusione di un suo concerto. Grande e' tornata a Manchester proprio in questi giorni, per visitare in ospedale alcuni dei bambini rimasti feriti in quell'attacco, e partecipare oggi a un evento musicale di solidarieta' e beneficenza nello stadio del cricket di Old Trafford con altri grandi nomi del pop - come Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Take That o Robbie Williams - da lei stessa promosso.

London Bridge: polizia, civili scortati con mani sulla testa



Per accertare che tra i civili rimasti illesi dal duplice attentato terroristico che ha insanguinato Londra alle 22,08 locali (le 23,08 in Italia) a London bridge e nel vicinissimo Borough Market, non si celino terroristi, la polizia sta scortando le persone lontano dalle zone colpite obbligandole a camminare con le mani sulla testa. Sulle tv britanniche si vedono serpentoni di giovani - ieri sera era sabato, serata dove tutti i locali sono affollati - stretti tra cordoni di agenti armati, fatti evacuare ordinatamente dall'area.



Londra: i sostenitori dell'Isis esultano sui social media



Sui social media sostenitori dell'Isis, riferisce la Bbc, esultano per l'accaduto.



Panico a Londra. Polizia, 'scappate e nascondetevi'



"Run, hide, tell": scappate, nascondetevi e riferite. Cosi' Scotland Yard in un tweet rivolto alle persone che si trovano nella zona dei presunti attacchi avvenuti stanotte nel centro di Londra. In un successivo messaggio, viene rivolto poi un invito a cercare di mantenersi "calmi, ma vigili". Scene di panico e di angoscia sono state mostrate dai media e sui social fra passanti e turisti di varia nazionalita'.



Londra: furgone travolge passanti sul London bridge, 20 feriti



