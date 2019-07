Londra, diffondono gas in metro e fuggono: ricercati due uomini

A Londra caccia due uomini sospettati di aver diffuso gas, forse lacrimogeni, sulla metropolitana nella centralissima stazione di Oxford Circus. Diverse persone hanno ricevuto assistenza fuori dalla stazione, soprattutto per difficoltà respiratorie. Diffuse le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato i ricercati: bianchi, uno con i capelli scuri di circa 30 anni e un altro con i capelli rossicci che sembra più giovane.

Entrambi gli uomini indossano jeans, maglietta e scarpe da ginnastica. Secondo la stampa locale, la British Transport Police ha ricevuto segnalazioni dell'accaduto alle 09:13 di sabato. La polizia ha chiesto a eventuali testimoni o a chiunque riconosca i due uomini dalle immagini di contattare le autorità.

Secondo la polizia il gas sarebbe stato spruzzato durante una rissa fra alcuni passeggeri. Esclusa, dunque, l'ipotesi di attentato terroristico.

Know them? Gas was released on a tube carriage at Oxford Circus this morning. People were treated at the scene for coughing etc. No further health concerns.



Symptoms suggest the gas was CS gas. Text us on 61016 quoting ref 171 of 20/07/19.



More info: https://t.co/AExTbznYdr pic.twitter.com/c9olq5JCyl