Londra, furgone sulla folla e coltellate ai passanti: 7 morti e 48 feriti

Sale a sette il numero delle vittime degli attacchi di Londra. Lo ha detto Cressida Dick, comandante di Scotland Yard. La comandante della Met Police ha affermato che sono 48 i feriti nell'attacco. Come gia' detto in precedenza si ritiene che ci fossero solo tre attentatori nell'azioni terroristica, che sono stati uccisi dalle forze dell'ordine. Sono in corso le indagini per individuare eventuali complici che li abbiano aiutati nella preparazione dell'assalto. Dick ha ringraziato i londinesi per il loro "coraggio straordinario" mostrato la notte scorsa e ha affermato che gli agenti di Scotland Yard sono impegnati al massimo per garantire la sicurezza della capitale.

Non ci sono sospetti in fuga: "Sappiamo al momento che sono stati tre gli attentatori di ieri sera, non crediamo ci siano altri terroristi anche se continuiamo le indagini per escludere eventuali complici", ha precisato Dick. "Faremo il possibile per bloccare questi attacchi tremendi alla città".

Terroristi fermati in otto minuti. Appena otto minuti: è questo il tempo impiegato dalla polizia per uccidere i tre aggressori dell'attacco terroristico, dopo aver ricevuto la prima chiamata di emergenza. "La polizia armata ha reagito rapidamente e ha ucciso i tre uomini otto minuti dopo aver ricevuto la prima chiamata di emergenza", ha detto Mark Rowley, capo della polizia anti-terrorismo.









Furgone sulla folla a Londra, polizia circonda la stazione di London Bridge. VIDEO





Londra, furgone sulla folla, polizia irrompe in un bar e dice a tutti di mettersi a terra. VIDEO









Furgone sulla folla a Londra, evacquata la stazione di London Bridge









Londra: Ariana Grande da Manchester, 'prego per voi'



"Prego per Londra": cosi' in un tweet Ariana Grande, la pop star americana idolo dei giovanissimi protagonista suo malgrado il 22 maggio scorso del sanguinoso attentato terroristico suicida della Manchester Arena, avvenuto a conclusione di un suo concerto. Grande e' tornata a Manchester proprio in questi giorni, per visitare in ospedale alcuni dei bambini rimasti feriti in quell'attacco, e partecipare oggi a un evento musicale di solidarieta' e beneficenza nello stadio del cricket di Old Trafford con altri grandi nomi del pop - come Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Take That o Robbie Williams - da lei stessa promosso.