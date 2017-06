Londra, grattacielo in fiamme. Farnesina: "Due italiani dispersi"

Londra, grattacielo in fiamme. Farnesina: "Due connazionali dispersi". Sono Gloria Trevisan e Marco Gottardi



La Farnesina ha comunicato che "al momento risultano dispersi due connazionali sulla cui identità viene mantenuto il più stretto riserbo". Si tratta di Gloria Trevisan, 27 anni, di Camposampiero (Pd) e il fidanzato Marco Gottardi, coetaneo, di San Stino di Livenza (Ve) che da tre mesi erano nella capitale inglese per lavoro. Lo riferisce Il Gazzettino che pubblica una foto dei due giovani. Il papà di Marco, Giannino Gottardi, ha spiegato di essere stato al telefono con il figlio e la fidanzata "fino all'ultimo istante" finché "le comunicazioni si sono interrotte". Lui e la moglie sono stati svegliati intorno alle 3.45 dalla mamma di Gloria, preoccupata per la figlia. "Ci siamo subito messi in contatto con Marco che minimizzava l'accaduto. Penso facesse così per tranquillizzare Gloria e anche mia moglie".

Marco Gottardi ha continuato a garantire che i soccorsi stavano arrivando e che la situazione si poteva risolvere. "Alle 4.07 - ha concluso il padre - c'è stato l'ultimo drammatico contatto nel quale ci ha informati che il loro appartamento era invaso dal fumo e che la situazione diventava di emergenza. Da quell'istante non abbiano più alcun contatto. Speriamo solo in un miracolo".

Londra, "almeno 6 morti" nell'incendio del grattacielo

Inferno di cristallo a Londra, dove un incendio scoppiato nella notte in un grattacielo residenziale di North Kensington ha causato almeno sei morti e una settantina fra intossicati e feriti, di cui 20 gravi. Le fiamme sono divampate all'una ora locale (le due in Italia) in uno dei piani piu' bassi. Ignota la causa, anche se alcuni inquilini hanno riferito che potrebbe essere stata un frigorifero difettoso. Esclusi, comunque, il dolo e il terrorismo.

L'incendio ha avvolto e divorato tutta la Grenfell Tower, un palazzo di edilizia popolare costruito nel 1974 che si articola su 24 piani: vi vivevano 600 persone in 120 appartamenti. Al pian terreno ci sono anche 24 negozi. Appena scattato l'allarme, sono arrivati 200 vigili del fuoco con una quarantina di mezzi e autoscale e una ventina di ambulanze che hanno trovato una scena infernale, in cui si udivano le grida strazianti delle persone intrappolate all'interno. Decine gli evacuati mentre i feriti sono stati portati in cinque ospedali londinesi. Un bambino si e' salvato dopo essere stato lanciato nel vuoto da una finestra al nono piano dalla madre, avvolto in un lenzuolo. La donna ha richiamato l'attenzione avvertendo che stava per lanciare il piccolo, poi afferrato al volo da un uomo in modo quasi miracoloso. La donna e' quindi tornata all'interno dell'appartamento in fiamme e di lei non si e' saputo piu' nulla.

Il bilancio e' tragico - almeno sei morti - ma e' destinato ad aggravarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con le complesse operazioni di recupero, senza contare che 20 feriti sono gravi. Nei tre piani piu' alti potrebbero essere deceduti tutti e finora non e' stato possibile neppure fare una stima dei dispersi che comunque sono decine. Fra le vittime ci potrebbero essere persone che si sono lanciate dalle finestre per sfuggire alle fiamme e due bambini che una madre fuggita con sei figli ha detto di non essere riuscita a portare in salvo. C'e' stato il timore che l'intero edificio potesse crollare, come accaduto per le Torri gemelle dopo l'attacco dell'11 settembre, ma al momento le autorita' lo escludono.



La premier britannica, Theresa May, si e' detta "profondamente rattristata per la tragica perdita di vite umane". L'incendio ha immediatamente riacceso le polemiche sulla ristrutturazione da 10 milioni di sterline del grattacielo, completata l'anno scorso: gli abitanti avevano infatti lanciato un allarme proprio per i rischi di incendio, anche per gli impianti di cablaggio non a norma. Gia' nel 2013, peraltro, c'era stato un principio di incendio che avrebbe potuto essere devastante. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha parlato di "grave incidente" e ha subito messo a punto un piano d'emergenza con la zona completamente isolata e molte strade chiuse.