Londra, grattacielo in fiamme. "Numerosi morti". Decine di feriti

Londra, "numerosi morti" nell'incendio del grattacielo

"Numerosi morti" nell'incendio alla Grenfell Tower di Londra: lo hanno annunciato il capo dei vigili del fuoco Dany Cotton, spiegando che le cause dell'incendio non sono ancora note. Al momento i pompieri non sono ancora in grado di determinare con esattezza il numero delle vititme, ha spiegato un responsabile. Secondo la BBc, non avrebbe funzionato il sistema di allarme. Uno spettacolare incendio è divampato nella notte in questo palazzo di 24 piani nell'Ovest di Londra, che si tema possa crollare. In un primo momento la polizia aveva parlato di diversi feriti.

Un grattacielo di 27 piani, la Grenfell Tower, a North Kensington, è andato completamente a fuoco nella notte vicino alla stazione di Latimer Road. Circa 200 vigili del fuoco con decine di mezzi stanno cercando di salvare i residenti. Un portavoce della polizia di Londra ha confermato che i feriti portati in ospedale sono almeno trenta e non è escluso che qualche persona sia rimasta intrappolata. Testimoni parlano di ustioni, di intossicazione da fumo e probabilmente anche di cadute durante l'evacuazione. Sui social diversi i messaggi con ricerca di persone disperse, compreso quello di una famiglia evacuata che ha perso di vista la figlia di 13 anni.

L'allarme è stato dato verso l'1 ora locale (le 2 in Italia) e dal secondo piano in su tutta un'ala dell'edificio è andata distrutta.

Centinaia di immagini condivise sui social network hanno mostrato un edificio quasi completamente in fiamme. Diversi testimoni hanno detto di aver sentito urla provenienti dalla costruzione e una persona afferma aver visto un uomo precipitare. Grida d'aiuto sono state sentite dall'interno del palazzo in fiamme che ospiterebbe circa 120 appartamenti di diversa grandezza. "Sento grida d'aiuto mentre le fiamme divampano", ha scritto fra gli altri su Twitter Fabio Bebber, da una casa vicina. Altri hanno udito gridare "al fuoco" e visto cadere detriti. "E' stato spaventoso, molto brutto, non ho mai visto nulla di simile, è proprio un incendio enorme", ha detto un altro testimone, Tim Downey, alla Bbc

George Clarke, presentatore del programma "Amazing Spaces", ha detto a Radio 5 Live di essere coperto da cenere pur essendo a 100 metri dal luogo dell'incendio. Ha aggiunto di aver visto persone con torce elettriche dai piani alti del grattacielo e i soccorritori "fare un lavoro incredibile" cercando di portare le persone fuori dall'edificio. Secondo il giornalista Andy Moore della Bbc ci sono timori che il grattacielo possa crollare.

Dal rogo si è levata una alta colonna di fumo visibile in gran parte del centro di Londra. L'edificio, che ha uno dei suoi affacci in Latimer Road, di fronte all'omonima stazione della metropolitana, fu costruito nei primi anni '70 e completato nel 1974. Ma di recente erano stati avviati i lavori per un'ampia risistemazione. La polizia ha anche evacuato diversi edifici vicini al grattacielo. La vicina A40, arteria stradale di grande scorrimento, è stata chiusa e gli abitanti delle zone limitrofe è stato chiesto di evitare di transitare nell'area dell'incendio.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha definito il gigantesco incendio che sta divorando buona parte della Grenfell Tower, "un incidente grave", precisando che sono stati inviati nella notte tutti i rinforzi disponibili. Mandate anche le unità di soccorso dell'Hazardous Area Response Team.

Le fiamme sembrano aver perso d'intensità rispetto alle prime immagini del rogo, ma sono ancora chiaramente visibili. Le immagini in diretta delle tv mostrano vigili del fuoco tuttora impegnati a indirizzare i getti d'acqua dalle autoscale. Il fumo che esce in maniera copiosa dalle finestre sembra quello delle Torre gemelle di New York.