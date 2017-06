Londra, in piazza la rabbia anti-May per l'incendio alla torre

Il grattacielo bruciato a Londra scatena un falò di polemiche sempre più roventi. Il sindaco di Londra Sadiq Khan accusa il governo di “non avere fatto abbastanza” per prevenire l’incendio. Il ministro degli Esteri Boris Johnson accusa il sindaco di Londra di “ignobile speculazione politica”. Ma il leader laburista Jeremy Corbyn propone di sequestrare le case vuote dei ricchi per dare un alloggio agli sfollati del grattacielo e ieri sera una manifestazione di centinaia di persone ha assediato il municipio di Kensington, il quartiere teatro del terribile incidente, protestando per le misure di sicurezza inadeguate del palazzo e chiedendo giustizia. Perfino la stampa pro-Tories attacca Theresa May per la sua “fredda, insensibile reazione” alla sciagura, che la premier cerca di compensare visitando i feriti in ospedale: lasciando però che siano la regina e il principe William ad affrontare la collera dei superstiti nei centri di accoglienza. “Il primo ministro”, scrive il Telegraph, “è in pericolo mortale”. Il suo governo di coalizione non è ancora nato: e circolano dubbi insistenti che potrebbe non nascere, costringendola a dimettersi. La polizia esclude “per il momento” ipotesi di dolo, ma qualcuno pagherà caro per le inadempienze dei sistemi d’allarme.



Come previsto, il bilancio della tragedia della Grenfell Tower continua a crescere: è aumentato a 30 morti e 70 dispersi, vale a dire 100 vittime, ma la polizia ammette che potrebbe essere impossibile identificare tutti i resti e sapere esattamente quante persone sono morte nel terribile rogo a nord Kensington, per cui è verosimile che il conto finale sia ancora più alto. Davanti all’orrore dell’accaduto cresce anche la gara di solidarietà: un fondo di donazioni per i residenti del grattacielo, organizzato con il crowdfunding, ha raccolto 2 milioni di sterline in due giorni. Montagne di vestiti, scarpe, suppellettili di ogni tipo si accumulano nei centri di soccorso. E ogni giorno vengono fuori nuovi episodi di eroismo, come quello dell’uomo che ha preso al volo, “come una palla da rugby”, una bambina di 4 anni lanciata dai genitori dal quinto piano invaso dalle fiamme o il figlio che si è portato in spalla la madre disabile dal ventiquattresimo piano fino all’uscita, salvandole la vita, ma il padre è tra i dispersi.



“Dal dolore alla rabbia”, riassume tuttavia l’umore popolare il Times. Il sindaco Khan punta il dito contro il governo in una lettera in cui rimprovera a Theresa May e al governo di non avere fatto abbastanza per prevenire “l’orrendo disastro”, né dato risposte adeguate “all’ira della comunità” e neppure assistenza sufficiente agli scampati. “Ignobile politicizzazione”, risponde il ministro degli Esteri Johnson, “è incredibile che il Labour suggerisca che questa tragedia sia stata causata dai tagli” alla spesa pubblica. Eppure sembra proprio così: il Guardian rivela che il grattacielo, gestito da un società pubblica e dato a famiglie a basso reddito con la sovvenzione dello stato, ha usato rivestimenti esterni meno costosi e più infiammabili, risparmiando 2 sterline a metro quadro, in un restauro completato un anno fa. “I nostri vicini di casa sono morti per permettere al governo di risparmiare soldi” gridano furibondi i superstiti a Andrea Leadsom, neo leader conservatrice della camera dei Comuni. E Gavin Barwell, il nuovo capo dello staff di Downing Street, accusato dalla stampa di avere imboscato un rapporto sulla pericolosità di edifici come quello bruciato nei giorni scorsi quando era ministro dell’Edilizia, sempre allo scopo di ridurre i costi, tace rifiutando di rispondere alle domande in merito.



Il contrasto fra la regina che ieri è sembrata vicina alle lacrime, visitando i sopravvissuti, e Theresa May accusato di averli “snobbati”, non potrebbe essere più forte. Come se non bastasse, Gerry Adams, presidente dello Sinn Fein, il partito indipendentista nord-irlandese, dichiara che una coalizione fra i Tories e il Dup, il partito unionista nord-irlandese con cui la premier sta negoziando da giorni, sarebbe “illegale”, perché gli accordo di pace del 1998 nella regione obbligano la Gran Bretagna a una “rigorosa imparzialità” fra le due parti. Avanti di questo passo, anche il governo May rischia di andare in fumo.