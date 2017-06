Londra, spunta la pista italiana. Il terzo killer figlio di una bolognese

E' Youssef Zaghba, il terzo degli attentatori di Londra, madre italiana e padre marocchino, aveva il doppio passaporto e ha vissuto a Bologna per alcuni periodi. Lo riferisce Repubblica.it, secondo cui il killer era già stato fermato lo scorso anno nel capoluogo emiliano venne fermato mentre cercava di imbarcarsi su un volo per la Turchia.

Secondo quanto scrive Repubblica, il giovane aveva insospettito gli agenti in quanto in possesso soltanto di uno zainetto senza soldi e bagagli e con un biglietto di sola andata. Particolari che gli inquirenti hanno letto come il chiaro indizio che si trattasse di un volontario destinato a raggiungere lo Stato Islamico. Solo il passaporto italiano di Zaghba ha impedito di procedere a un'espulsione.

Interrogata dalla polizia, la madre dell'italo-marocchino che vive tuttora a Bologna, spiegò alla polizia che il ragazzo le aveva detto di volere andare a Roma, chiedendole i soldi per il biglietto, e non le aveva mai parlato di Turchia. Ma i controlli della procura hanno fatto rinvenire sul suo cellulare immagini che confermavano la volontà di aderire allo Stato Islamico.

