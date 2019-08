Gb: uomo accoltellato fuori da ministero Interno a Londra

Un uomo e' stato accoltellato davanti alla sede del ministero dell'Interno britannico a Londra. Lo riferisce la polizia che e' intervenuta in forze sul luogo. La vittima e' ricoverata in condizioni critiche e il responsabile e' stato arrestato. La polizia indaga sulle cause.