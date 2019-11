Loris, la Cassazione conferma: madre condannata a 30 anni

E' definitiva la condanna a 30 anni di reclusione inflitta a Veronica Panarello per l'omicidio del figlioletto Loris Stival, di 8 anni, avvenuto nel Ragusano il 29 novembre 2014. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, attualmente detenuta a Torino.

Loris: legale del papa', oggi liberazione da un peso

"Ho sentito Davide, era veramente sereno, aspettava questo momento a 5 anni dal delitto. Da parte sua non c'e' stata ne' sorpresa ne' soddisfazione, ma un senso di liberazione da un peso, con la certezza che a commettere il delitto e' stata la mamma di Loris". Lo ha dichiarato l'avvocato Daniele Scrofani, che assiste Davide Stival, papa' di Loris ed ex marito di Veronica Panarello, parte civile nel processo concluso oggi con la conferma della condanna definitiva a 30 anni per l'imputata.

Loris: difesa Panarello, se avremo elementi chiederemo revisione

"C'e' amarezza per questa sentenza ma ce l'aspettavamo. Siamo andati fino in fondo, e siamo pronti, se avremo nuovi elementi, a presentare una richiesta di revisione". Lo ha dichiarato l'avvocato Francesco Villardita, lasciando la Cassazione dopo la conferma della condanna a 30 anni per la sua assistita Veronica Panarello, ritenuta responsabile dell'omicidio del figlioletto Loris Stival.