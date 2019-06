Lotteria a premi con gli scontrini dal 2020 con vincite fino a 1 milione

In arrivo la lotteria degli scontrini. Il meccanismo è semplice ed enfatizza il conflitto di interessi tra l’esercente o prestatore ed il cliente. Quest’ultimo da oggi avrà un motivo in più per richiedere lo scontrino. Tale lotteria decorrerà dal 1° gennaio 2020.



Ecco come funzionerà: giocata minima e biglietti virtuali



Ogni euro di scontrino o ricevuta equivarrà a 10 “biglietti virtuali”, pari a 0,1€ ciascuno. La “giocata” minima sarà pertanto di 1€. Al fine di incentivare i pagamenti con mezzi elettronici, qualora il pagamento sia effettuato con tale modalità, è prevista una maggiorazione del 20%, attribuendo pertanto 12 biglietti virtuali ad ogni euro speso.



Come partecipare



Per poter partecipare si dovrà comunicare il proprio codice fiscale, questo anche ai fini della privacy, al momento dell’emissione dello scontrino o ricevuta. Il commerciante o lavoratore autonomo dovrà inviare telematicamente il corrispettivo all’Agenzia delle Entrate e questi confluiranno in un database dei Monopoli che procederà all’estrazione virtuale. Non potranno partecipare i minori, i soggetti sprovvisti di codice fiscale (es i non residenti in Italia) ed i soggetti con partita iva. Le Estrazioni avverranno ogni mese ed è prevista una maxi-estrazione annuale finale con un maxi premio di un milione di euro. Ricordiamo che la “Lotteria degli scontrini” è collegata all’obbligo generalizzato della trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrini e ricevute) previsto per il 1 gennaio 2020 (ed anticipato al 1 luglio 2019 per i soggetti con fatturato superiore ai 400.000€ annui). Oltre al dato dei corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle Entrate dovrà ricevere le informazioni aggiuntive che consentiranno il funzionamento della lotteria: codice fiscale, data, importo e modalità di pagamento.



Finalità



In questo modo si punta ad aumentare il “conflitto di interessi” e motivare i contribuenti a richiedere gli scontrini fiscali facendo emergere il nero degli scontrini. Per tale motivo gli scontrini o ricevute che già prevedono il conflitto di interessi (farmacie, ricevute con diritto alle detrazioni fiscali quale esempio lavori di ristrutturazione) non potranno partecipare a tale lotteria.

*Dottore Commercialista e Revisore Legale, partner di CARAVATI PAGANI – Smart Tax Consulting.

