Lotteria Italia 2018, il biglietto vincente in Autogrill ad Anagni

Il biglietto vincente della Lotteria Italia 2018 all'Autogrill di La Macchia Ovest

Ancora una volta, Autogrill si conferma come portafortuna degli italiani in viaggio. E’ stato infatti venduto presso l’area di servizio di LA MACCHIA OVEST di Anagni, in provincia di Frosinone sull’A1 Roma-Napoli, il biglietto vincente della Lotteria Italia 2018, estratto, come da tradizione, il giorno dell’Epifania. Il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice – il cui nome come ogni anno rimane riservato – si è infatti aggiudicato/a ben 5 milioni di euro. La matrice del biglietto baciato dalla Dea Bendata è Q 067777. Particolarmente fortunata l’area di servizio di LA MACCHIA OVEST vince anche un ulteriore premio di Fascia3, con un altro biglietto, anch’esso vincente.

I locali Autogrill "fortunati" alla Lotteria Italia 2018

Qui di seguito l’elenco dei locali che hanno venduto biglietti vincenti di Fascia 2 (50.000 euro): GHEDI OVEST, MONTEALTO NORD, LA MACCHIA EST, SERRAVALLE PISTOIESE, NURE NORD, PRENESTINA OVEST, LA MACCHIA EST. Questi, invece i locali che hanno venduto biglietti vincenti di Fascia 3 (20.000 euro): ADIGE BRENNERO EST, CANTAGALLO, CASCINA GOBBA OVEST, POVEGLIANO OVEST, SANT’EUFEMIA LAMEZIA, BRENNERO EST, BARONISSI OVEST, RIO GHIDONE OVEST, TEVERE OVEST, PRENSETINA EST, LAIMBURG EST, BRENNERO EST, BEVANO EST, MONTEFELTRO OVEST, BEVANO OVEST, CAMPAGNA NORD, LA MACCHIA OVEST, ARNO EST, TORTONA NORD, TIBURTINA SUD.

Autogrill e Fortuna: un legame consolidato da anni

Quello di Autogrill e la Fortuna è un sodalizio felice che dura ormai da più di dieci anni. Dal 2004 ad oggi, infatti, nei locali del Gruppo, sono stati vinti complessivamente più di 50 milioni di euro. L’esperienza della sosta nei punti di ristoro Autogrill si è trasformata così in un momento memorabile per i fortunati clienti che hanno acquistato un biglietto vincente della Lotteria Italia. In questi ultimi 14 anni, alcune aree di servizio si sono rivelate particolarmente propizie per le vincite dei premi più ricchi, tra queste, oltre a La Macchia Ovest, anche Prenestina Ovest, in provincia di Roma, dove sono stati estratti tre biglietti di prima categoria, Secchia Est e Secchia Ovest, nella provincia di Modena, entrambe con due premi di prima categoria.