Lotti: "Nessun interessamento a Consip. La frase intercettata è di Palamara"

Luca Lotti si difende dopo le intercettazioni ambientali da cui emergono i suoi colloqui con Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, indagato per corruzione a Perugia. Conversazioni in cui si parlava del successore di Pignatone a capo della procura di Roma e della possibilità di chiudere il caso Consip (per cui l'ex ministro Pd è imputato nella capitale). "Anche oggi i principali quotidiani - scrive Lotti in una nota - pubblicano intercettazioni senza che nessuno si chieda se sia lecito oppure no. Alcuni giornali poi, utilizzando una frase di Palamara, non mia, provano a raccontare un mio interessamento sulla vicenda Consip: come si capisce bene leggendo, niente di tutto questo è vero".

E poi insiste sulla sua versione, cioè che quelle conversazioni non costituiscono un reato. "Come è oggettivamente evidente dalle stesse intercettazioni io non ho commesso alcun reato, pressione o forzatura. Per il resto, ieri mi sono autosospeso dal Pd in attesa che la situazione si chiarisca. Non c'è altro da aggiungere - conclude Lotti -, se non che una verità sarà sempre più forte di mille bugie".

Nelle intercettazioni - disposte dalla procura di Perugia attraverso il software spia Trojan - si sente anche Lotti vantarsi durante un incontro con Palamara, il deputato dem Cosimo Ferri, e cinque consiglieri del Csm: "Sono andato da Mattarella". Ora Lotti - che ieri si è autosospeso dal Partito democratico - scrive in una nota: "Appaiono totalmente fuorvianti alcune frasi e ricostruzioni legate al Presidente della Repubblica.

Fonti del Quirinale hanno già smentito che il presidente abbia incontrato Lotti, dopo il suo addio al ministero dello Sport. "È capitato che qualcuno se ne vanti per rafforzare le proprie posizioni", dicono. Insomma, un millantatore.

Intanto sul Blog delle Stelle appare un artitolo dal titolo "Pubblicate tutto". E si legge: "In un Paese civile si pubblica tutto, perchè i cittadini hanno il sacrosanto diritto di sapere".