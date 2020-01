Sardella accusato da un produttore: "S'è intascato 57mila €". Pm: "Archiviare"

E' nato un caso intorno a Luca Sardella, noto conduttore televisivo specializzato in ambiente e tradizioni agricole. Ha infatti ottenuto la popolarità come esperto di agronomia nel mondo della televisione, dove conduce la rubrica verde nella storica trasmissione Mattina 2. Ma ora, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, è rimasto coinvolto in un'antipatica vicenda.

Sardella, racconta il Fatto, è stato denunciato da Clodio Management, la società che tra il 2015 e il 2018 sostiene di aver prodotto per La7 e poi per Rete 4 le trasmissioni "Il pollice verde sono io" e "Parola di pollice verde". Scrive il Fatto Quotidiano: "La Clodio Management sostiene che Sardella e la Comunicando srl, di sua figlia Daniela (non indagata), abbiano intascato, a sua insaputa, non meno di 57 mila euro da una serie di sponsor. Il punto, sostiene sempre la Clodio Management, è che l’accordo prevedeva che la produzione dei programmi si sarebbe retta integralmente sui soldi versati dagli sponsor. E che il 4% sarebbe stato incassato dalla Comunicando, il 20% da Luca Sardella, mentre il restante 76% sarebbe spettato proprio alla Clodio Management, che si occupava di produrre il programma, salvo dividere ulteriormente gli utili. Stando alle accuse, però, buona parte di questi soldi sarebbero rimasti nelle casse della Comunicando srl senza che la Clodio Management ne avesse notizia". Clodio, preosegue il Fatto, accusa Sardella anche in merito alla canzone che sponsorizza l’Amaro del Capo, della quale Sardella è l’autore: Clodio, che ne è l’editore, accusa Sardella di aver riprodotto lo stesso testo e la stessa musica, in un altro brano con un altro titolo, per non pagar loro una parte dei diritti.

“Tutto falso – com - menta Luca Sardella contattato dal Fatto Quotidiano – sono loro che devono dei soldi a me. E anche sulla musica dell’Amaro del Capo sono fandonie”. Secondo il Fatto, "il pm Varone nelle scorse settimane ha chiesto l’archiviazione del fascicolo. Ma non perché i fatti denunciati siano falsi. Sostiene che non vi sia stata truffa perché mancano gli elementi degli artifizi e dei raggiri e, al limite, ritiene che a Sardella possa attribuirsi un’appropriazione indebita, fatta salva la ormai tramontata decorrenza dei termini per denunciarlo. Il pm non pare per niente convinto della tesi del furto e, infine, ritiene che la vicenda Siae vada risolta in sede civile e non penale". Conclude il Fatto: "L’indagine resta aperta per l’opposizione della Clodio Management".