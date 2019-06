Lucca, asportato rene sano: tre medici condannati

Risale al 14 aprile 2016 l'operazione all'ex imprenditore lucchese Guido dal Porto, oggi 58enne, che vide tre medici dell'ospedale San Luca di Lucca asportare il rene sano di un malato di cancro.

Lucca, asportato rene sano: tre medici condannati - LA SENTENZA

Si tratta di due chirurghi e una radiologa e dopo 3 anni è arrivata oggi la sentenza di primo grado emessa oggi dal giudice Stefano Billet. Sono stati condannati a sei mesi di reclusione. Il tribunale ha anche disposto nei confronti dei tre dottori l'interdizione dalla professione medica per un anno. Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per la radiologa che aveva refertato la tac commettendo, secondo l’accusa, un errore nel trascrivere il lato esatto del rene da rimuovere e 4 anni e 6 mesi per i due chirurghi.

Lucca, asportato rene sano: tre medici condannati - RISARCIMENTO

Sei mesi di reclusione per i due urologi Stefano Torcigliani e Giuseppe Silvestri e per la radiologa Claudia Gianni, per lesioni gravi colpose. Disposto un risarcimento provvisionale alle parti civili a carico dei tre medici e dell'Asl Toscana Nord: in totale dovranno versare 900mila euro.

Lucca, asportato rene sano: tre medici condannati - GUIDO DAL PORTO

"Finalmente una sentenza - commenta Guido Dal Porto - dopo tante attese e tanti rinvii. Nessuno mi ridarà il rene sano e una vita normale, ma almeno adesso c'è un punto fermo. Non è un giorno felice per me. E' un giorno triste anche per la sanità".