Lucca, insulti e minacce al prof: 4 minori indagati. E spuntano altri video

Sono quattro gli studenti minorenni, 15enni, di una classe del biennio dell'istituto tecnico commerciale "Carrara" di Lucca, segnalati alla Procura dei minori di Firenze dopo la registrazione e la diffusione sui social network del video in cui uno di loro offende e minaccia pesantemente un professore che gli aveva dato un brutto voto. Tre di loro sono indagati per il reato di violenza privata, minacce e offese mentre il quarto è indagato per un'offesa che si sente nel video, anche se non si comprende a chi sia rivolta. E mentre le indagini vanno avanti, spuntano altri video girati nella stessa classe. "Prof non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare. Mi metta sei, lei non ha capito nulla, chi è che comanda? Chi è che comanda? In ginocchio!", grida uno studente in classe puntando il dito contro l'insegnante, che allarga le mani sconsolato. E' stato proprio il video diffuso in rete a far scattare d'ufficio le indagini della polizia postale e della Digos e la Procura dei minorenni ieri ha aperto un fascicolo d'inchiesta.

Ieri anche il preside della scuola, Cesare Lazzari, che ha annunciato pesanti ed esemplari sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti nella vicenda di bullismo, ha presentato una formale denuncia in questura. Da quanto si apprende, il professore finito nel mirino dei bulli, un insegnante di italiano e storia di 64 anni, non aveva fatto sapere alla dirigenza scolastica ciò che era accaduto. Dopo il clamore della diffusione del video in rete, il ragazzo che bullizza il professore ha chiesto scusa al diretto interessato. Intanto, ci sarebbero altri tre video, forse registrati in momenti diversi ma sempre nella stessa classe e con lo stesso professore fatto oggetto di atti di bullismo. I protagonisti degli atti di bullismo verso l'insegnante di lettere sarebbero più di uno. Anche queste altre immagini vengono passate al setaccio dagli investigatori. Non tutti gli alunni della classe sarebbero stati accondiscendenti nei confronti dei compagni che insultavano il professore, sembra emergere dall'inchiesta. Nei video, in sottofondo, si sentirebbero, infatti, reazioni di sdegno da parte di qualcuno degli studenti. Domani, intanto, si riunirà il consiglio di classe che dovrebbe adottare le prime azioni disciplinari nei confronti degli alunni coinvolti.