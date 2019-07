Morto Luciano De Crescenzo, scrittore aveva 91 anni

Luciano De Crescenzo, il filosofo napoletano, ingegnere dell'Ibm poi diventato attore e scrittore, e' morto a Roma, all'eta' di 91 anni, per le conseguenze di una polmonite. Da tempo era malato. Oltre cinquanta libri scritte, 18 milioni di copie vendute nel mondo. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi".