Luigi Brugnaro contro Toninelli: "Vergognoso, mente sapendo di mentire "

“Toninelli vergognoso, mente sapendo di mentire. Mente al Parlamento o non si rende conto di quello che dice“. Lo grida amareggiato a Focus Economia di Sebastiano Barisoni su Radio 24, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Controllate voi, giornalisti, perché c’è un verbale allegato al Comitatone del 7 novembre 2017 che diceva esattamente quello che ha detto il Governatore Zaia – e aggiunge a Radio 24 – Questo (Toninelli, ndr) non è a casa sua a bere il vino! Qui sta parlando al Parlamento perché queste dichiarazioni sono le risposte al Parlamento. Offende l’onestà intellettuale delle persone”. Poi il Sindaco di Venezia prosegue a Radio 24: “Il Canale c’è. Non c’è il progetto perché Lui non ha dato corso all’accordo. Lui è il Ministero dei Trasporti. Quando abbiamo fatto l’accordo del Comitatone, il Ministro dei Trasporti deve dare ordine all’Autorità Portuale - che è sotto la sua competenza - di elaborare i progetti, gli scavi, prendere i fanghi, fare i canottaggi e costruire il progetto che c’è già, è tutto già scritto come deve essere fatto. Il Canale c’è ed è un canale di 6,5 mt e possono passare almeno il 10% delle navi. E –alza la voce - DA DOMANI MATTINA.” Il sindaco Brugnaro lancia quindi l’appello dai microfoni di Radio 24: “Ministro, da domani mattina! Ministro, se sente, da domani mattina” e spiega: “E’ la Capitaneria di Porto che deve dare l’Ordine e Lei (si riferisce al Ministro Toninelli, ndr) è anche responsabile della capitaneria di Porto.” Poi si rivolge al conduttore Sebastiano Barisoni: “ Questo mente sapendo di mentire alla Nazione . Mi domando:Quante altre cose sta mentendo? Di fronte a una cosa così evidente, Ministro, si assuma la sua responsabilità invece di fare discorsi del genere. Sta parlando alla Nazione!”