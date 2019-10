Luiss: si insedia il nuovo cda presieduto da Vincenzo Boccia

“Ringrazio il Consiglio uscente e in particolare la Presidente Emma Marcegaglia per l’impegno profuso e l’intenso lavoro svolto” - ha dichiarato il neo-Presidente Boccia - “Ho trovato una grande squadra guidata dalla Vice Presidente Paola Severino, dal Rettore Andrea Prencipe e dal Direttore Generale Giovanni Lo Storto. La Luiss ha conquistato un posto tra le prime università in Italia. E di questo siamo orgogliosi. Continueremo a lavorare tenendo alti i valori della tradizione indicati dal fondatore Guido Carli nel formare un ceto responsabile e dirigente per il futuro del Paese. Un compito di grande responsabilità del quale siamo consapevoli e al quale potremo attendere proprio grazie alla forza e alla qualità della nostra offerta formativa”.