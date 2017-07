Chi è Luna, la figlia di un pezzo grosso italiano fermata dalla polizia?

Fermata dalla polizia la figlia dell'imprenditore italiano Renzo Rosso, capo della celeberrima azienda di jeans Diesel. Al momento del fermo da parte delle forze dell'ordine, la diciannovenne Luna, secondo il Mattino di Padova, viaggiava su una Fiat Multipla in compagnia di un'amica 17enne e di due uomini molto più grandi di loro. Nella borsetta della Rosso gli agenti hanno rinvenuto sette confezioni di sospetta ketamina, quattro pasticche che si ritiene possano essere ecstasy, e una busta in cellophane contenente dei presunti cristalli di Mdma, quindi un altro con sospetta Lsd, più tre cannule per inalazione di polveri e 465 euro in contanti. Gli uomini in auto con le ragazzine si sono scoperti poi essere un 56enne e un 44enne pregiudicato.

Luna e l'amica, interrogate dagli agenti, avrebbero negato di conoscere i due uomini di cui sopra e di provenire da un rave party tenutosi ad Annone Veneto e precisamente nel locale Maison Musique. Secondo il racconto fatto alla polizia, le due ragazzine erano di ritorno a casa e avevano profittato di un passaggio fino alla stazione di Mestre.