Lutto nel teatro, morta la commediografa Iaia Fiastri

E' morta, all'eta' di 84 anni, Iaia Fiastri, commediografa e sceneggiatrice. Inizio' a scrivere per il cinema nel 1964, collaborando alla sceneggiatura del film L'idea fissa di Mino Guerrini e Gianni Puccini: prosegui' quindi la sua attivita' con pellicole come Il marito e' mio e l'ammazzo quando mi pare di Pasquale Festa Campanile e Vedo nudo di Dino Risi. Nel 1969 venne chiamata da Garinei e Giovannini per sostituire Luigi Magni (impegnato con il suo primo film Faustina) alla stesura del testo della commedia musicale Angeli in bandiera. Nel 1975 scrisse due canzoni inedite per Caterina Caselli per lo show televisivo Una grande emozione e i testi dello spettacolo televisivo: Innamorata dappertutto e La calzetta.

La Fiastri era in procinto di scrivere un musical per la cantante ma all'ultimo momento l'artista diede forfait, ritirandosi di li' a poco dal mondo delle sette note. La collaborazione fra la Fiastri e il duo Garinei e Giovannini proseguira' ininterrottamente per trent'anni, con alcune delle piu' famose commedie teatrali italiane come Angeli in bandiera, Aggiungi un posto a tavola, Alleluja brava gente e Taxi a due piazze. Lavoro' anche autonomamente, per esempio nel 1976 scrivendo Amori miei, musicato da Bruno Canfora e rappresentato in tutta Italia da Ornella Vanoni, Duilio Del Prete e Gianrico Tedeschi. (I