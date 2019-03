Gedda, dimentica il suo bambino in aeroporto e il comandante rientra al gate

Dimentica il suo bambino al gate, aereo rientra

E' la versione saudita di "Mamma ho perso l'aereo": una donna si e' accorta di aver 'dimenticato' il suo bambino al terminal di Gedda, solo quando ormai era in alta quota. Il pilota ha pero' fatto qualcosa di assolutamente inusuale: e' tornato indietro a prenderlo. Il volo diretto a Kuala Lumpur - racconta il Guardian - ha fatto inversione dopo la richiesta del comandante alla torre di controllo del King Abdulaziz Airport. "Che Dio sia con noi. Possiamo tornare?", chiede il pilota ai controllori di volo. La scena, apparentemente la prima del genere, e' stata ripresa in un video finito poi su internet. "Questo volo chiede di tornare", dice l'operatore a un altro collega.

"Una passeggera ha dimenticato il suo bambino nella sala d'attesa". Davanti allo stupore della sala di controllo, il comandante ripete: "Te l'ho detto, una passeggera ha lasciato il suo bambino nel terminal e si rifiuta di continuare il volo". Dopo una breve pausa, il volo viene autorizzato a tornare al terminal: "OK, torna al gate".

E' raro che gli aerei cambino rotta mentre sono in volo per motivi diversi da questioni tecniche o di salute dei passeggeri. Non mancano pero' gli episodi al limite del comico. Nel 2013, un volo della American Airlines da Los Angeles a New York, venne deviato a Kansas City a causa di un "passeggero molto indisciplinato" che si rifiutava di smettere di cantare "I will always love You" di Whitney Houston. L'anno seguente, a New York, un aereo in fase di decollo diretto a Seul torno' al gate dopo che l'ereditiera coreana della compagnia aerea Cho Hyun-ah costrinse un membro dell'equipaggio a sbarcare perche' era stata servita con le noci di macadamia da un pacchetto anziche' da una scodella.