Di Battista: "Mio padre ha lavoratore in nero. Venezuela? Salvini come Macron"

"Firmare l'ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E' lo stesso identico schema che si è avuto anni fa con la Libia e con Gheddafi. Identico. Qua non si tratta di difendere Maduro. Si tratta di evitare un'escalation di violenza addirittura peggiore di quella che il Venezuela vive ormai da anni. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola". Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb.

Prima del caso Venezuela, Di Battista aveva afrfontato un altro tema. "Qualche giorno fa ho chiesto a mio padre 'e' tutto a posto?'. Lui mi ha detto di no, mi ha spiegato che e' un momento di difficolta' dell'azienda e che ha un lavoratore di 78 anni che ogni tanto va a dare una mano e non e' riuscito a regolarizzare. Io mi sono incaz....".

Di Battista racconta questo episodio in una diretta Facebook spiegando che la trasmissione delle Iene ha intervistato il padre del pentastellato e alla domanda se avesse un lavoratore in nero nell'impresa familiare, la risposta e' stata si'. "Mio padre e' un piccolo imprenditore che non giustifico ma comprendo una situazione generalizzata di tante piccole imprese - ha aggiunto - io mi sono arrabbiato a morte, in primis perche' e' una cosa profondamente sbagliata e perche' a noi fanno le pulci su tutto. Io ora mi rimetto un po' in pista, anche se non da candidato, e provo a stare attento a tutto.. manco una macchina in doppia fila devi lasciare. E poi mi sono arrabbiato perche' non mi ha detto niente e non mi ha chiesto aiuto".

Di Battista spiega che si tratta dell'azienda di famiglia, due dipendenti di cui una e' la sorella, e che lui stesso e' nel consiglio di amministrazione e ha delle quote: "Ma io non mi sono mai interessato all'impresa - assicura - io ho preso tutt'altra strada. Anni fa mio padre mi diceva che andava benino, poi 'si fatica' e alla fine mi rispondeva che 'si vive alla giornata, ci sono dei problemi con gli insoluti..'. Insomma, questa e' la questione. Voglio dare una mano personalmente e pagare questa persona per regolarizzarla e pagare tutto quello che occorre pagare". Quindi, aggiunge: "Io l'avevo messo in conto che sarebbe arrivato di tutto, che per uno dei 5 stelle e tutti i suoi familiari tutto deve essere perfetto, ma non sempre e' semplicissimo che tutto sia perfetto. Fatto sta che l'avevo messo in conto".