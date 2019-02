Di Maio, con Restitution Day 2 mln a Protezione Civile

"Oggi manteniamo ancora una promessa con gli italiani. Oggi con questo Restitution day, che è l'ennesimo dopo tanti anni, tagliamo 2 milioni di euro a tutti i parlamentari M5s e li mettiamo in dotazione alla Protezione civile per riparare ponti, strade e mettere in sicurezza i centri urbani in tre regioni - Friuli, Liguria e Sicilia - che sono state colpite da fenomeni alluvionali. Ricostruire un ponte, una strada o mettere in sicurezza un centro urbano penso possa restituire un po' di fiducia tra i cittadini e le istituzioni". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s, in conferenza stampa alla Camera.