M5S, Grillo risponde al Nyt: "Campagna contro i vaccini? E' una balla"

"Un vaccino obbligatorio contro le cazzate dei giornali". Lo propone in modo provocatorio Beppe Grillo che pubblica un post dal suo blog nel quale risponde alle accuse del New Tork Times. "Oggi il New York Times ha pubblicato un articolo in cui afferma che 'In Italia il movimento Cinque Stelle (M5S) guidato da Beppe Grillo ha portato avanti una campagna attiva su una piattaforma anti vaccini ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni e autismo'. A sostegno di questa balla non c'e' nulla, neppure un link, un riferimento, una dichiarazione. Nulla. Non c'e' perche' e' una balla". "Non esiste - aggiunge Grillo criticando il Ny di aver messo in circolazione una fake news - nessuna campagna del MoVimento 5 Stelle contro i vaccini, ne' una piattaforma Anti vaccini, ne' sono mai stati ripetuti falsi legami tra vaccinazioni e autismo. Il danno piu' grande che posso aver fatto per il diffondersi delle malattie infettive e' stato contagiare qualche bambino da piccolo, ma non essendoci piu' i miei non posso verificare, forse possono farlo i segugi del New York Times", scrive ancora Grillo. "Si prega il direttore del giornale di dire quali sono le fonti su cui si basa questa fake news e di chiedere subito scusa per questa bufala internazionale. Bisogna rendere subito obbligatorio un vaccino contro le cazzate dei giornalisti", conclude.

M5S, Nyt: crociata contro i vaccini ha alimentato l'epidemia di morbillo

"Nell'era della post-verita', una delle tragedie e' che le bugie, le teorie cospirazioniste e le illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti possono rivelarsi del tutto pericolose". Lo sottolinea il New York Times in un editoriale intitolato "Populismo, politica e morbillo" dove prende di mira la crociata contro i vaccini del Movimento 5 Stelle che in Italia ha alimentato l'epidemia di morbillo. "Il populista movimento 5 Stelle, guidato dal comico Bebbe Grillo ha attivamente fatto campagna su una piattaforma anti vaccini, ricalcando falsi legami tra vaccinazioni e autismo", osserva il Nyt ricordando i 1.739 casi di morbillo registrati in Italia dal ministero della Sanita' dall'inizio dell'anno, rispetto agli 840 casi nell'intero 2016 e ai 250 casi del 2015.

"Per questi e altri scettici, la diffusione del morbillo in Italia dovrebbe suonare come un forte allarme", attacca il quotidiano della Grande Mela, indicando come Grillo e i pentastellati, con la loro crociata, abbiano contribuito a rendere praticamente impenetrabile "la nebbia" dello scetticismo sui vaccini che ha cominciato a diffondersi ancora prima che il movimento nascesse.