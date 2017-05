M5S, Nyt: crociata contro i vaccini ha alimentato l'epidemia di morbillo

"Nell'era della post-verita', una delle tragedie e' che le bugie, le teorie cospirazioniste e le illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti possono rivelarsi del tutto pericolose". Lo sottolinea il New York Times in un editoriale intitolato "Populismo, politica e morbillo" dove prende di mira la crociata contro i vaccini del Movimento 5 Stelle che in Italia ha alimentato l'epidemia di morbillo. "Il populista movimento 5 Stelle, guidato dal comico Bebbe Grillo ha attivamente fatto campagna su una piattaforma anti vaccini, ricalcando falsi legami tra vaccinazioni e autismo", osserva il Nyt ricordando i 1.739 casi di morbillo registrati in Italia dal ministero della Sanita' dall'inizio dell'anno, rispetto agli 840 casi nell'intero 2016 e ai 250 casi del 2015.

"Per questi e altri scettici, la diffusione del morbillo in Italia dovrebbe suonare come un forte allarme", attacca il quotidiano della Grande Mela, indicando come Grillo e i pentastellati, con la loro crociata, abbiano contribuito a rendere praticamente impenetrabile "la nebbia" dello scetticismo sui vaccini che ha cominciato a diffondersi ancora prima che il movimento nascesse.