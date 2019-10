M5s, Paola Taverna si laurea a 50 anni. Governo: chi ha la pergamena e chi no

M5s: Taverna, la laurea una rivincita per giocare ad armi pari

"In questi anni mi hanno spesso indicata come quella che parlava romano, mi guardavano e ci guardavano come i Cinque Stelle, impreparati, ignoranti. Me ne hanno dette di tutti i colori. Ora pero' ho imparato cosa sono l'Europa, il diritto, le Scienze dell'amministrazione. Adesso posso giocare ad armi pari". Cosi' in un'intervista al Fatto Quotidiano la vicepresidente del Senato, Paola Taverna commenta la laurea triennale in Scienze Politiche conseguita all'universita' La Sapienza di Roma con una tesi sul reddito di cittadinanza. Per la veterana del M5S non e' solamente un pezzo di carta, ma "una rivincita". "Ho perso mio padre a 17 anni e ho dovuto mettermi a lavorare - racconta Taverna - ma potendo avrei continuato a studiare, mi sono diplomata con 50/60 in Perito aziendale e corrispondenza in lingue estere". Poi, nel 2015, l'idea di riprendere a studiare. "Mi ci sono messa d'impegno. Ogni materia per me era come acqua per un assetato, erano tutte nozioni preziose". Come e' stata trattata dai professori? "Alcuni non mi hanno neppure riconosciuta" ma in generale "sono stati tutti molto rispettosi".

GOVERNO: CONTE, GUALTIERI, FRANCESCHINI E PATUANELLI LAUREATI. NIENTE LAUREA PER DI MAIO, SPADAFORA E AMENDOLA

Non tutti i membri del governo M5s-Psd sono laureati. Un esempio è Di Maio, che dopo la maturità classica si iscrive all’Università Federico II di Napoli prima a Ingegneria e poi a Giurisprudenza, ma non si laurea anche per gli impegni politici che sopravvengono. Laureatissimo, con lode, il premier Giuseppe Conte in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, è professore ordinario di diritto privato a Firenze (in aspettativa da quando è Palazzo Chigi). Laureato Roberto Gualtieri in Storia Contemporanea alla Sapienza mentre Dario Franceschini è laureato in Giurisprudenza. Niente laurea invece per Vincenzo Spadafora. Massimo dei voti invece per Patuanelli in Ingegneria civile, così come per Fioramonti in Storia economica. Non laureato anche il ministro agli Affari europei Enzo Amendola.