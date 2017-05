M5s, Roma; Maurizio Costanzo massacra la Raggi: "Incapace" e "Inconcludente"

Maurizio Costanzo spara, colpisce e "uccide" Virginia Raggi. Intervistato da Radio Cusano Campus, il giornalista-conduttore si lascia andare a dichiarazioni di fuoco contro la sindaca della sua Roma. E questa volta non prende prigionieri.

Già a febbraio, Costanzo aveva spronato la prima cittadina pentastellata a darsi da fare per governare la Capitale, abbandonando la maschera di dura e pura di cuore.

"Non ci si improvvisa sindaci di questa città" dichiarava in quell'occasione.

Ma alla radio, Costanzo è ancor più rigido e spietato. "La sindaca Raggi è talmente incapace che i topi si sono messi d’accordo tra di loro e puliscono la città" e, sulla faccenda di presunti sabotaggi, rincara: "Alla storia dei sabotaggi non ci credo. Non credo ai sabotaggi... quando si parla di sabotaggi non si è fatto qualcosa".

Da ottimo conoscitore della macchina mediatica, Costanzo risponde anche a un interrogativo che preme a molti romani e ai detrattori del m5s su scala nazionale: "La Raggi non è più considerata dalla stampa perché se n'è capita l’inconcludenza. Ignazio Marino e Gianni Alemanno sono stati trattati peggio di lei" continua, "lei viene ignorata ed è ancora peggio. E a me dispiace, perché questa città va tenuta meglio”.

Dopo le dichiarazioni critiche di Carlo Verdone e Dario Argento, un altro romano d'eccezione rade al suolo la Raggi e la sua amministrazione. Cosa ne pensano invece i Vip romani che, all'epoca, votarono la Raggi con slancio ed entusiasmo, quali per esempio Giorgia e Fiorella Mannoia, o lo stesso Claudio Santamaria che l'aveva sostenuta addirittura sul palcoscenico di un evento pentastellato?

Attendiamo con trepidazione le loro dichiarazioni.