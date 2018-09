M5s: "Stop allevamenti in gabbia. il 9 ottobre parte raccolta firme"

“Ogni anno in Europa circa 300 milioni di animali di allevamento vivono confinati in gabbie: non si tratta di un ‘male necessario’ come spesso si sente dire, ma di una crudeltà, purtroppo ancora legale, che si può evitare, favorendo al contrario soluzioni più sostenibili. Con l’Iniziativa dei Cittadini Europei ‘End of the Cage Edge’ vogliamo mettere fine a questa pratica ignobile, che riduce gli animali all’immobilità per tutto l’arco della loro breve vita”. Così, in una nota, i portavoce M5S della Commissione Politiche UE, della Commissione Ambiente e della Commissione Affari sociali alla Camera. “Il MoVimento 5 Stelle è in prima linea nel lancio della raccolta firme: domani l’iniziativa verrà presentata a Bruxelles con una conferenza organizzata dall’europarlamentare M5S Eleonora Evi, mentre in Italia abbiamo già individuato come data il prossimo 9 ottobre”. “Si tratta di un tema molto importante e che da sempre ci sta a cuore”, proseguono i portavoce M5S, “sia perché crediamo in un modello di produzione e di consumo rispettoso nei confronti degli animali, sia perché vediamo nell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) uno strumento insostituibile di democrazia diretta. Non a caso, proprio in Commissione Politiche UE alla Camera, stiamo lavorando a un atto che rafforza l’ICE, dando maggiori possibilità a tutti i cittadini di incidere nelle politiche europee”, concludono.