Macerata, Traini non risponde al gip: "Non sono pentito"

Macerata: Traini si avvale della facolta' di non rispondere

Si e' avvalso della facolta' di non rispondere davanti al gip Luca Traini, in carcere ad Ancona per la sparatoria di sabato scorso a Macerata. L'interrogatorio di garanzia e' durato pochi minuti. Gip e pm sono usciti dalla casa circondariale circa 40 minuti dopo l'ingresso. Ma anche detto di non essere pentito.

"Il mio obiettivo - ha riferito Traini al pm - erano i neri che spacciano droga a Macerata". Nessun legame sentimentale con Pamela Mastropietro, ma a scatenare la sua rabbia è stata la notizia che la ragazza romana è stata fatta a pezzi dagli immigrati-spacciatori. "È stato questo il motivo scatenante del suo gesto - ha confermato il legale Giulianelli - il desiderio di opporsi a questo". Nelle intenzioni di Traini era di colpire solo gli uomini di colore non le donne. "Per il ferimento della donna - ha aggiunto Giulianelli - ha chiesto scusa. Come pure gli spari verso la pasticceria sono stati un incidente di percorso".