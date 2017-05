Macron accelera per la creazione di una task force europea anti-Isis



Il Presidente Emmanuel Macron invita i leader europei a rafforzare la cooperazione in chiave anti-terrorista. Lo ha detto nel corso della sua visita all'ambasciata britannica a Parigi, per portare il suo cordoglio al popolo d'Oltre Manica colpito dall'attentato nella citta' di Manchester. In questo senso ha annunciato un nuovo vertice sulla sicurezza e l'intenzione di creare una task-force anti-Is. Nel suo discorso alla stampa ha quindi espresso il suo "cordoglio", la sua "solidarieta'" e il suo "pieno sostegno" ai cittadini britannici: 22 persone sono rimaste uccise e oltre sessanta ferite nell'esplosione a conclusione di un concerto alla Manchester Arena di ieri sera, un attentato da poco rivendicato dal gruppo Stato islamico (Is).



MACRON, RAFFORZARE COOPERAZIONE EUROPEA CONTRO TERRORISMO



"E' stata attaccata l'Europa libera, è stata attaccato il cuore della gioventù europea e britannica, ha aggiunto. "Saremo determinati e risoluti al fianco dell'insieme dei nostri partner europei per lottare contro il terrorismo ovunque nel nostro continente", ha aggiunto MACRON, ricordando che "la mobilitazione nella lotta al terrorismo è intera" e rendendo nota la riunione, domani, di un nuovo Consiglio di difesa.