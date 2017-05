Mafia: 15 arresti a Catania, gruppo agli ordini del boss Navarria

Associazione di tipo mafioso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio e riciclaggio, con l'aggravante del metodo mafioso: con queste accuse sono state arrestate a vario titolo 15 persone a Catania. Dalle prime ore del mattino, oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale ed unita' specializzate stanno eseguendo nella provincia un provvedimento cautelare emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale etneo su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I 15 fermati apparterrebbero al "gruppo di Belpasso", dal nome del comune in cui operavano quale articolazione territoriale della famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno consentito di ricostruire l'organigramma del clan, di individuarne i capi ed i gregari. Gli investigatori hanno documentato un ingente volume di affari illegali, riscontrando un diffuso condizionamento illecito dell'economia locale, il sistema di gestione dell'attivita' di spaccio di cocaina e marijuana. Acquisiti inoltre elementi di prova in ordine ad estorsioni ai danni di imprenditori locali e rapine ad autotrasportatori al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza. A capo del sodalizio malavitoso, c'era il "boss" Carmelo Aldo Navarria, scarcerato e rimesso in liberta' nel 2014 dopo 26 anni di reclusione per sei omicidi che negli anni '80 era considerato lo "spazzino" -colui che faceva sparire i cadaveri- del clan "Malpassotu" braccio armato di Nitto Santapaola.