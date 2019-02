Mafia: 30 arresti a Taranto per droga ed estorsioni

A Taranto 30 ordinanze di custodia cautelare chieste dalla DDA di Lecce e dalla Procura di Taranto nei confronti di un'associazione a delinquere di tipo mafioso

Il comando provinciale dei carabinieri di Taranto sta eseguendo in provincia e in varie città d'Italia 30 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla DDA di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di un'associazione a delinquere di tipo mafioso dedita al traffico organizzato di stupefacenti, alle estorsioni e al traffico di banconote false, nonché nei confronti di un gruppo dedito a rapine ed estorsioni. In particolare, si tratta di 25 ordinanze di custodia cautelare a conclusione delle indagini dirette e coordinate dalla DDA di Lecce, nei confronti di appartenenti a un sodalizio criminale di stampo mafioso dedito al traffico organizzato di stupefacenti, alle estorsioni e al traffico di banconote false.

Nell'ambito della stessa operazione si stanno eseguendo anche altre 5 ordinanze richieste dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione, rapina e spaccio di stupefacenti. Sono in corso anche numerose perquisizioni effettuate con l'ausilio di cani antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno.