Mafia: 56 arresti nell'Agrigentino: c'è anche il sindaco di S.Biagio Platani

Mafia: 56 arresti nell'Agrigentino,anche sindaco S.Biagio Platani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei vertici dei mandamenti e delle famiglie di 'Cosa Nostra' dell'Agrigentino. L'imponente blitz, ordinato dalla Dda di Palermo, con il nome in codice di 'Operazione Montagna' e' stato eseguito da 400 militari supportati da un elicottero della Squadra Elitrasporto Cacciatori di Sicilia e da unita' cinofile, e ha disarticolato i mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca e 16 famiglie mafiose della provincia.

Arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa anche il sindaco di San Biagio Platani perche' sarebbero stati dimostrati stretti collegamenti con i vertici delle cosche di quasi tutta la Sicilia e delle 'ndrine calabresi. Gli arrestati avrebbero compiuto estorsioni nei confronti di 27 aziende oltre ad essere ritenuti colpevoli di traffico di droga. Pizzo veniva inoltre chiesto anche a cooperative di gestione di immigrati e richiedenti asilo. Sette le societa' sequestrate. Decine le perquisizioni ancora in corso.