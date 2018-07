Mafia: arrestato il tesoriere Giuseppe Corona.Su Facebook una foto con Di Maio

MAFIA: MAXIOPERAZIONE GDF A PALERMO, ARRESTI E PERQUISIZIONI

In corso dall'alba di oggi un'operazione antimafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro.

ARRESTATO IL NUOVO TESORIERE DELLA MAFIA, GIUSEPPE CORONA

Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all'alba dalla Guardia di Finanza, 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. Nell'inchiesta spicca il nome di Giuseppe Corona, ritenuto dagli inquirenti boss emergente, uno degli uomini forti della riorganizzazione mafiosa dopo la morte del boss mafioso Totò Riina. Secondo la Dda di Palermo sarebbe stato lui a stabilire le strategie economiche di Cosa nostra.

SU FACEBOOK GIUSEPPE CORONA AVEVA PUBBLICATO FOTO CON DI MAIO NEL SUO BAR

sulla pagina Facebook della Caffetteria Aurora, Corona teneva in bella mostra la foto del grillino Luigi Di Maio arrivato nel suo bar durante la campagna elettorale per le ultime Regionali, era l’ottobre 2017. Nello scatto, scrive Repubblica, si riconoscono l’attuale vice premier e il leader siciliano del Movimento Cinque Stelle, Giancarlo Cancelleri, in posa accanto al cognato di Corona, Fabio Bonaccorso, risulta lui il titolare del locale che questa mattina è stato sequestrato nel corso di un blitz nei confronti di 28 persone (4 ai domiciliari).