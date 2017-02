Rivoluzione sessuale di Cosa Nostra: via libera del boss al triangolo d'amore

Cade l'ultimo tabù di Cosa Nostra: via libera al triangolo amoroso

Una delle ultime leggi "morali" che reggevano all'interno della mafia era quella della monogamia: niente trangoli amorosi, soprattutto se venivano coinvolti più membri di Cosa Nostra. E invece è caduto anche quest'ultima legge non scritta. La mafia dà il via libera al triangolo amoroso, evidentemente adattandosi ai più disinibiti tempi contemporanei.

Il via libera mafioso al triangolo si evince da un'intercettazione emersa da un'inchiesta sulla mafia di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Come riporta Repubblica, il boss della zona ha avallato l'infedeltà coniugale che si era venuta a creare con la moglie di un appartenente al clan che era diventata l'amante di un uomo di mafia più potente.

Qualcuno chiedeva una punizione perché la fedeltà coniugale era considerata una delle regole immutabili di Cosa Nostra. Ma il boss ha datgo il via libera. A pesare l'importanza crescente dell'amante, che sta scalando le gerarchie della zona. E allora si può chiudere un occhio e dare l'ok alla rivoluzione sessuale di Cosa Nostra.