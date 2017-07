Mafia Capitale: 19 anni a Buzzi, 20 anni a Carminati

Venti anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati, 19 anni per il ras delle cooperative Salvatore Buzzi. Sono alcune tra le condanne lette nell'aula bunker di Rebibbia dai giudici della X sezione del Tribunale di Roma, chiamati a giudicare i 46 imputati del processo di primo grado a Mafia Capitale.

Tra le sentenze lette dai giudici in un'aula in cui era presente anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sei anni e sei mesi di reclusione per Mirko Coratti, ex presidente del Consiglio comunale di Roma ed esponente del partito democratico. Dieci anni per Franco Panzironi, ex amministratore delegato dell'Ama. Per tutti gli imputati cade l'accusa di associazione di stampo mafiosa.

I giudici poi hanno dato 11 anni a Riccardo Brugia. Sei anni e sei mesi per Luca Odevaine. Condanne esemplari per tutti gli imputati per alcuni anche superiore alle richieste del pm. Cinque anni a Andrea Tassone, l'ex presidente municipio di Ostia ed esponente del Pd. Fabrizio Testa, infine, è stato condannato a 11 anni.

