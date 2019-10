Mondo di mezzo, sentenza della Cassazione: "Non è mafia"

È arrivata, la decisione della Cassazione sul processo Mafia Capitale. "Non è mafia". Il 'Mondo di mezzo' non era un'associazione di stampo mafioso. Lo ha sancito la Cassazione nel processo su Mafia Capitale. La Cassazione, come già era avvenuto nel processo di primo grado, ha riconosciuto l'esistenza di due distinte associazioni a delinquere semplici, non di stampo mafioso. Per alcuni 'reati fine' e la relativa rideterminazione della pena ci sarà un nuovo processo d'appello. Lo ha dichiarato Valerio Spigarelli, difensore di Luca Gramazio, l'ex consigliere regionale Pdl al quale in appello era stato riconosciuto il reato di associazione di stampo mafioso. "Una cosa è certa: la mafia in questo processo non esiste, è un'invenzione giuridica fatta a freddo".