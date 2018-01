Mafia cinese, 8 ancora in fuga. Ecco la casa dell'amante del boss. Video

Mafia cinese:China Truck; 25 catturati, 8 in fuga all'estero

La squadra mobile di Prato e lo Sco della polizia di Stato hanno catturato, a stamani, 25 dei 33 indagati colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Firenze Alessandro Moneti nell'inchiesta 'China Truck' contro la Mafia cinese coordinata dalla Dda di Firenze. Altri otto sono tuttora ricercati e, secondo ipotesi della polizia, si dovrebbero trovare tutti in fuga all'estero. Saranno attivate collaborazioni con polizie straniere. Tra gli otto da portare in carcere, due sono considerati soggetti particolarmente pericolosi, gia' individuati nelle indagini come responsabili di aggressioni con armi bianche.

Mafia cinese: Filctem-Cgil, affrontare produzione illegale

"Ringraziamo gli inquirenti e le forze dell'ordine per il lavoro svolto", "l'indagine dimostra che, come diciamo da tempo e abbiamo scritto nel Protocollo per il lavoro dignitoso e la legalita', siamo di fronte a un "sistema" di produzione illegale che investe nell'economia legale. E che come tale va affrontato". Lo dichiara Massimiliano Brezzo, segretario della Filctem-Cgil di Prato. "Oggi - continua Brezzo - e' palese che quanto lavorato a Prato non viene 'liberamente' trasportato. Siamo sicuri che venga 'liberamente' prodotto? Le modalita' di lavoro e le retribuzioni 'etniche' ci fanno dire di no!". "E siccome le indagini durano anni che non possiamo permetterci - conclude Brezzo - bisogna interrompere il flusso di denaro sporco impedendo da subito che si creino e si reinvestano ricchezze enormi sulla pelle di persone fatte lavorare e pagate in quel modo".