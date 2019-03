Mafia, 34 arresti per droga: c'è anche uno dei capi ultras della Juventus

Blitz della Dia contro Cosa nostra e i suoi affari in Sicilia, 34 gli ordini di arresto. La Direzione investigativa antimafia ha eseguito ad Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Dda di Palermo, nei confronti di 32 persone accusate di associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento mediante incendio.

Tra gli arrestati anche un celebre capo ultras della Juventus, Andrea Puntorno. Da un anno Puntorno aveva lasciato Torino ed era tornato ad Agrigento dove avrebbe gestito il traffico di droga, in società con il nuovo capomafia della città dei templi, Antonio Massimino.

All'operazione hanno preso parte anche i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che, nell'ambito del medesimo provvedimento, hanno eseguito ulteriori 2 ordinanze di custodia cautelare, per concorso in sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso.

L'operazione "Kerkent", coordinata dalla procura di Palermo, ha permesso di sgominare un'associazione per delinquere con base operativa ad Agrigento e ramificazioni, in particolare, nel palermitano ed in Calabria, specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti, attraverso uno strutturato gruppo criminale armato.