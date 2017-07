Mafia: estorsioni a tappeto, 39 arresti; azzerato clan catanese Scalisi

Sono 39 le persone arrestate dalla polizia su delega della Procura distrettuale antimafia di Catania: smantellato e decapitato il clan Scalisi attivo ad Adrano, articolazione dei Laudani di Catania. Le indagini hanno consentito di verificare come la cosca sottoponesse sistematicamente ad estorsione la gran parte delle attivita' commerciali nel territorio adranita, in primo luogo il mercato ortofrutticolo. La misura cautelare, eseguita dalla Squadra mobile di Catania e dal commissariato di Adrano, contesta, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso con l'aggravante di essere l'associazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio, con l'aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto della cosca mafiosa Scalisi e al fine di agevolarne le attivita' illecite.