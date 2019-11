Mafia, fermato assistente parlamentare "vicino a Messina Denaro"

Antonello Nicosia e Accursio Dimino sono due dei destinatari del fermo emesso dalla Dda di Palermo eseguito dal Ros dei carabinieri e dal Gico della Guardia di Finanza - che riguarda 5 persone nell'ambito dell'operazone "Passepartout". Ad entrambi i pm del capoluogo siciliano contestano il reato di associazione mafiosa. Per altri tre l'accusa e' di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i pubblici ministeri Nicosia avrebbe veicolato all'esterno messaggi provenienti da mafiosi detenuti nei penitenziari sparsi nella Penisola. Accessi quest'ultimi che avvenivano grazie al suo ruolo di direttore dell'Osservatorio internazionale dei diritti umani, onlus che si occupa della difesa dei diritti dei detenuti, nonche' di assistente parlamentare. Cariche da insospettabile, ma sarebbe stato in stretto contatto con boss, a partire dal superlatitante Matteo Messina Denaro.

Mafia: Pm, da Nicosia uso strumentale collaborazione con deputata

"Uso strumentale del rapporto dicollaborazione instaurato da Nicosia con una parlamentare dellaRepubblica italiana". Cosi' definiscono i pm palermitani l'incaricoricoperto da Antonello Nicosia, tra i fermati dell'operazione antimnafia "Passepartout", rapporto questo utilizzato per un periodo dall'indagato "per accedere all'interno di diverse carceri del territorio nazionale ed avere contatti anche con altri esponenti reclusi di Cosa nostra". In virtu' del suo incarico di assistente parlamentare, "ha partecipato ad alcune ispezioni carcerarie parlamentari e ha sicuramente fatto accesso all'interno delle carceri di Sciacca, Agrigento, Trapani e Tolmezzo, senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e cio' sfruttando le prerogative riconosciute dalle norme sull'ordinamento carcerario ai membri del Parlamento e a coloro che li accompagnano".



Mafia: Nicosia, "Cambiare nome al Falcone-Borsellino, stessa mer.."

"All'aeroporto bisogna cambiare il nome... Nonva bene Falcone e Borsellino... Perche' dobbiamo arriminare (girare,ndr) sempre la stessa merda... Sono vittime di un incidente sul lavoro,no?". Cosi' Antonello Nicosia, si esprime in una conversazioneintercettata recentemente dalla Dda di Palermo che lo ha fermatostanotte con l'accusa di associazione mafiosa nell'operazione"Passepartout" di Gico e Ros. "Ma poi quello la' (Falcone, ndr) -proseguiva - non era manco magistrato quando e' stato ammazzato... aveva gia' un incarico politico, non esercitava...". Secondo i pubbliciministeri Nicosia avrebbe veicolato all'esterno messaggi provenienti damafiosi detenuti nei penitenziari sparsi nella Penisola. Accessi quest'ultimi che avvenivano grazie al suo ruolo di direttoredell'Osservatorio internazionale dei diritti umani, onlus che si occupadella difesa dei diritti dei detenuti e di consulente giuridicopsicopedagogico della deputata (ex Leu appena passata con Italia Viva)Giuseppina Occhionero. Nicosia, 48 anni, di Sciacca, nel novembre scorsoe' stato inoltre eletto nel Comitato Nazionale dal XVII Congresso diRadicali Italiani. Dalle indagini della Dda palermitana guidata daFrancesco Lo Voi - iniziate cercando il boss latitante Matteo MessinaDenaro - Nicosia, sarebbe stato in contatto con il boss mafioso, anchelui saccense, Accursio Dimino, scarcerato nel 2016 e detenuto anche al41 bis, ritenuto molto vicino al defunto capomafia di Castelvetrano,Francesco Messina Denaro, padre di Matteo.

Mafia: per Nicosia Messina Denaro primo ministro. Falcone? Incidente

Per Antonello Nicosia il latitante MatteoMessina Denaro era "il primo ministro", ma non aveva lo stesso 'rispetto' per le vittime di mafia. L'assistente parlamentare, conduttore in tv della trasmissione "Mezz'ora d'aria", parlava di legalita' e diritti mentre dalle intercettazioni degli investigatori risulterebbe che insultasse il giudice Giovanni Falcone: "E' stato un incidente sul lavoro", chiosava. Era in contatto con diversi boss, in virtu' del suo ruolo di assistente parlamentare e di direttore dell'Osservatorio internazionale dei diritti umani, onlus che si occupa della difesa dei diritti dei detenuti, e fra questi il boss di Sciacca, Accursio Dimino, e a quanto pare Filippo Guttadauro, cognato del superboss di Castelvetrano.

MAFIA: BERNARDINI, 'CON NICOSIA RAPPORTI INTERROTTI, DIVERGENZE SU VISITE IN CARCERE'

"A me non piaceva come operava quando io ero segretario dei Radicali Italiani e lui era iscritto al movimento. Poi i rapporti si sono interrotti quando lui è entrato nel comitato nazionale dei Radicali Italiani ed io nel Partito Radicale". Lo afferma all'Adnkronos Rita Bernardini, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale in merito all'arresto di Antonello Nicosia, assistente della parlamentare Pina Occhionero di Italia Viva estranea all'inchiesta, insieme ad altre quattro persone, con l'accusa di avere veicolato messaggi fuori dalle carceri. "Mi sembrava più un esaltato - aggiunge Bernardini - non mi piaceva e avevamo avuto delle divergenza proprio su come devono essere effettuate le visite in carcere".