Mafia nigeriana: 20 fermi a Catania. Sgominato il clan dei Vikings

Mafia nigeriana: 20 fermi nel Catanese,sgominato clan dei Vikings

Blitz contro la mafia nigeriana nella provincia di Catania. Sono una ventina le persone, tra capi e affiliati, ad essere stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per associazione per delinquere di stampo mafioso, rapine, spaccio di stupefacenti e prostituzione. Secondo fonti investigative tra i fermati (nei prossimi giorni il Gip dovra' convalidare i fermi) vi sarebbero molti uomini, ma anche donne, tutti affiliati al gruppo dei Vikings il cui raggio di azione sarebbe l'intera provincia etnea ma anche il Cara di Mineo.

Le manette sarebbero state strette ai polsi di capi bastone, quelli che nel gergo nigeriano vengono chiamati 'don', e molti picchiatori, gli affiliati cui e' destinato il compito di affermare nei confronti di altri africani l'egemonia della loro banda armata che da sempre si contrappone a quella delle Asce nere (Black Axe), ma anche l'arruolamento di africani per la sottomissione alla confraternita nera contraddistinta da un taglio di rasoio in faccia per ogni membro affiliato. I Vikings rappresentano un gruppo criminale transnazionale nato in ambito universitario e in parte convertito al mondo della criminalita'.