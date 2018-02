La prima video inchiesta sulla mafia nigeriana: i riti di iniziazione, i boys, le mamam, i don che stanno a Benin City in Nigeria e che incassano gli introiti di elemosina, prostituzione, spaccio di eroina in Italia: senza che il governo, la magistratura e le forze dell’ordine intervengano. L’Ascia Nera ha soppiantato Camorra e ndrangheta e si appresta a stringere in una morsa di crudeltà e terrore le città italiane.







Musiche di Luciano D'Addetta