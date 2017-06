Mafia: sciolto Comune Castelvetrano, stop al voto in extremis

Stop alle elezioni a Castelvetrano. La decisione del Consiglio dei ministri di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale del grosso centro del Trapanese, citta' del padrino di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, per accertati condizionamenti dell'attivita' amministrativa da parte della criminalita' organizzata, ferma la macchina elettorale a pochi giorni dal voto fissato per l'11 giugno. La gestione dell'ente, gia' sciolto per motivi amministrativi, viene infatti affidata per un periodo di diciotto mesi a un'apposita commissione. "Il decreto di revoca delle elezioni e' pronto", dice all'AGI l'assessore regionale alle Autonomie Locali Luisa Lantieri. Lo scorso 20 marzo il prefetto di Trapani Giuseppe Priolo, su delega del ministro dell'Interno, aveva avviato l'accesso agli atti presso l'amministrazione comunale per verificare "l'eventuale sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso dell'amministrazione comunale", ossia, spiegava la prefettura, "forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' della stessa". La commissione allora insediatasi evidentemente ha raccolto elementi in questa direzione. Portava la data del 17 marzo il decreto di nomina della Commissione di indagine, costituita da tre dirigenti della pubblica amministrazione, affiancati, con compiti di consulenza specialistica e supporto tecnico, da ufficiali e funzionari delle forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

Castelvetrano, le mani sulla citta' dell'ultimo padrino

Lo scioglimento del Consiglio comunale di Castelvetrano arriva dopo quasi tre mesi di accertamenti della Commissione prefettizia insediatasi il 20 marzo, clamorosi gesti politici e giudizi durissimi della Commissione parlamentare antimafia che confermano presenze ingombranti e inquietanti ancora molto vitali nella citta' di Matteo Messina Denaro. I tre dirigenti della pubblica amministrazione affiancati, con compiti di consulenza specialistica e supporto tecnico, da ufficiali e funzionari delle forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia, hanno portato a termine la loro missione che era verificare "l'eventuale sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso dell'amministrazione comunale", ossia, "forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' della stessa". L'organismo evidentemente ha raccolto elementi in questa direzione, chiudendo la pratica a pochi giorni dal voto nella citta' al centro degli interessi del superlatitante di mafia, ritenuto l'ultimo padrino di Cosa nostra: Castelvetrano era tra i 129 Comuni siciliani coinvolti nella tornata elettorale dell'11 giugno, ma e' gia' pronto il decreto regionale per lo stop alle urne nel grosso comune del Trapanese, informa l'assessore alle Autonomie locali Luisa Lantieri.

La presidente dell'Antimafia Rosy Bindi gia' quasi un anno fa, il 20 luglio, a conclusione della missione della sua Commissione, aveva detto parole chiare: "Castelvetrano non e' una citta' come tutte le altre e non puo' permettersi tre assessori iscritti alla massoneria. La vicenda e' inquietante". E ancora: "Abbiamo ascoltato il sindaco della citta' e l'ex capogruppo del Pd e ci e' stato offerto un interessante spaccato della relazione tra mafia e istituzioni locali, che e' la nuova frontiera dei rapporti con la politica. La vicenda di Castelvetrano e' inquietante. Di fronte ad un consigliere comunale (Calogero Giambalvo) che, intercettato, si sente di poter esprimere stima e sostegno al latitante Messina Denaro, e' stato evidente l'immobilismo politico. Il trasformismo politico vede un sindaco in carica con tre assessori appartenenti a logge massoniche ed il consiglio comunale commissariato. Non vorremmo che dietro ad un atteggiamento arrendevole ci sia la difesa di alcuni interessi, talvolta massonici. Sto parlando delle logge scoperte, ma a volte puo' capitare con qualcuna coperta". Il riferimento della Bindi e' a quanto era successo pochi mesi prima. L'8 marzo 2016 erano arrivate le (sollecitate) dimissioni in massa dei consiglieri del Comune di Castelvetrano. Ben ventisette su trenta avevano in poche ore compiuto questo passo, facendo decadere il Consiglio. Una scelta che era stata la diretta conseguenza dell'imbarazzo e delle pressioni legati al ritorno in Aula di Lillo Giambalvo, arrestato e assolto in primo grado dall'accusa di associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione "Eden 2" che nel dicembre 2014 porto' in galera una serie di favoreggiatori del capomafia latitante. Ma sulla testa dell'esponente politico secondo molti erano rimaste parecchie ombre. Giambalvo, che aveva sempre respinto l'ipotesi dell'addio, era stato intercettato e sentito dagli investigatori esprimere apprezzamenti nei confronti di Messina Denaro e mentre si augurava la morte del figlio di Lorenzo Cimarosa, cugino del latitante, che in quei giorni aveva deciso di collaborare con i magistrati.