Mafia, vasto traffico di droga all'ombra di Messina Denaro: 3 arresti

Traffico internazionale di droga all'ombra di Matteo Messina Denaro. Tre gli arresti eseguiti dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani e dai militari del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Palermo. L'operazione "Eden 3 - Pequeno" è scattata all'alba con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I tre fanno parte di una più ampia associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che ha operato sotto l'egida di Cosa nostra siciliana e all'ombra del latitante Matteo Messina Denaro. Decine di perquisizioni in tutto il territorio nazionale con l'impiego di oltre cento carabinieri e finanzieri, supportati da unità cinofile, in abitazioni e luoghi riconducibili agli indagati.