"Dammi i soldi e vai all'estero". Così i pm arrestati truccavano le inchieste

MAGISTRATI ARRESTATI, M5S CONTRO IL PD

Prosegue l'indagine sui magistrati di Trani arrestati. Ed emerge qualche imbarazzo per l'ambiente renziano, almeno secondo il M5s, che insiste sui presunti legami tra Luca Savasta, uno dei due pm finiti in carcere, e il Giglio Magico. In particolare, si parla di un incontro tra Savasta e Luca Lotti del quale si fece garante Dagostino, imprenditore ex socio di Tiziano Renzi. Ci sarebbe stato poi anche un incontro pubblico al quale partecipò anche Giovanni Legnini, come raccontato da Il Fatto Quotidiano, ex vicepresidente del Csm e ora candidato del Pd in Abruzzo. Per la verità risulta che Legnini non abbia dato molta attenzione a Savasta.

MAGISTRATI ARRESTATI, ACCUSE SMONTATE IN CAMBIO DI TANGENTI

In ogni caso proseguono le indagini nelle quali emerge che il pm Nardi avrebbe ricevuto una tangente da un imprenditore (che ha poi rivelato tutto alla magistratura) in un bar lo scorso agosto per avere in cambio un "aggiustamento delle accuse" nei suoi confronti, con l'altro pm Savasta che gli avrebbe suggerito di scappare all'estero in attesa che le acque si calmassero. Lo stesso Savasta sarebbe quello che avrebbe favorito l'imprenditore Dagostino, ex socio di Tiziano Renzi, in cambio di favori come l'incontro con Lotti. E intanto lo stesso Nardi al telefono con una donna dice: "La magistratura è una setta massonica e demoniaca".

MAGISTRATI ARRESTATI, M5S: LEGNINI CHIARISCA, NON DEVONO ESSERCI OMBRE SU CANDIDATO PRESIDENTE

“In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa che nell’inchiesta che ha portato all’arresto i magistrati Savasta e Nardi viene fuori il nome di Giovanni Legnini, ad oggi candidato presidente del Pd in Abruzzo. Legnini ha fatto sapere che la grana non lo riguarda e ci accusa di attacchi strumentali, eppure – da quanto si apprende - sull’agenda di Luigi Dagostino, imprenditore indagato, appare anche il suo nome”. Così in una nota la deputata Valentina Corneli e il senatore Gianluca Castaldi del MoVimento 5 Stelle. “Ricordiamo a Legnini un paio di cose: la prima è che non siamo stati noi ad attaccarlo, ma semplicemente abbiamo preso atto di un’inchiesta raccontata da articoli di stampa chiedendo chiarimenti, doverosi sempre, e per lui che si candida alla guida della Regione ancor più necessari. La seconda è che - se ancora non l’avesse capito- il MoVimento 5 Stelle terrà sempre alta l’attenzione su questi temi. Chiediamo che sia fatta piena chiarezza e che non ci sia nessuna ombra sulla vicenda. L’Abruzzo deve scegliere i propri rappresentanti e deve sapere sempre la verità, qualunque essa sia” concludono Corneli e Castaldi del MoVimento 5 Stelle.