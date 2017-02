Magistrati precari, Spataro guida la rivolta da Torino

Parte dalla procura di Torino, dal procuratore capo Armando Spataro, la richiesta di un incontro urgente con il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per affrontare il tema della riforma della magistratura onoraria. E seguono idealmente le firme di 82 procuratori capo ddi tutta Italia, idealmente perché - scrive Spataro - data l'urgenza e la distanza tra le sedi coinvolte non è stato possibile sottoscrivere la lettera materialmente". "Ma chi scrive - aggiunge il procuratore capo di Torino - si assume la responsabilità di tale affermazione perché ha raccolto personalmente tutte le adesioni".

Il tema che i magistrati vogliono affrontare con il ministro è quello dell'ulteriore precarizzazione dei magistrati onorari, un esercito di lavoratori che reggono letteralmente il sistema della giustizia nel Paese. "Andremmo incontro a gravissime difficoltà se venisse attuata la riforma così come è stata prospettata" ha dichiarato Spataro due giorni fa dopo che Orlando ha accennato al tema durante il congresso nazionale di Magistratura indipendente. Pagamenti simil-vaucher e riduzione dell'impegno a una giornata di lavoro a settimana: così dovrebbe trasformarsi il loro lavoro. Ma solo in Piemonte i magistrati onorari sono più di 280 e in alcune procure sono il 50 per cento del personale che manda avanti i processi.